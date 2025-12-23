Homem é espancado por sete pessoas ao passar em bar do Ana Maria do Couto

Um homem de 39 anos foi agredido por sete pessoas na madrugada desta terça-feira (23), em Campo Grande. Ele precisou ser socorrido e levado para uma unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atender uma chamada de possível agressão em uma via urbana na Rua Edmir Padial Junior, localziada no bairro Residencial Ana Maria do Couto. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, consciente e orientada.

Aos militares, ele contou que passou por um bar da região por volta das 2h da manhã, mas não soube informar o endereço exato. Em determinado momento, a vítima foi atacada por aproximadamente sete pessoas e afirmou não conhecer nenhum dos agressores.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou que a vítima apresentava hematomas e inchaço no rosto, dores nos braços, além de suspeita de fratura no braço direito e luxação nos dedos da mão direita. Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado para a UPA Santa Mônica.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

