Homem é espancado por usuários de drogas e abandonado sangrando em rua do Nova Lima

Homem, de 53 anos, foi socorrido em estado grave após ser espancado e abandonado sangrando em uma das ruas do bairro Nova Lima, localizado na região norte de Campo Grande, no começo da madrugada desta sexta-feira (27).

Consta no registro policial, que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde a vítima teria sido agredida por usuários de drogas e jogado inconsciente no meio da rua. No local, os militares fizeram contato com a ex-mulher do homem.

Para os policiais, ela disse não ter informações a respeito do caso, uma vez que ficou sabendo do espancamento por terceiros. Ela teria ainda ido até o local indicado pelos populares, acompanhando o socorro do ex-companheiro.

Os médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informaram para a mulher que a vítima estava com fraturas na clavícula, sangramento na boca e vários hematomas no rosto. O homem foi encaminhado para a Santa Casa em estado grave.

O caso foi registrado pelos militares na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

