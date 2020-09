Homem é executado a tiros enquanto dançava com a irmã

Robson Viega, de 32 anos, foi morto na noite de sábado (26),a tiros em um bar no município de Antônio João, que fica a 402 km de Campo Grande. Ele estava dançando com a irmã, quando o atirador chegou e efetuou os disparos.

Conforme o boletim de ocorrência, Robson estava no bar, dançando com a irmã perto do balcão. Durante a dança apareceu um homem branco, que tinha por volta de 30 anos e gordo, e sem dizer nada, efetuou os disparos. Um dos tiro acabou atingindo uma mulher de 72 anos que estava no local.

O suspeito atirou várias vezes contra Robson, que tentou correr, mas caiu no chão. Mesmo no solo, o criminoso continuou disparando contra a vítima.

O homem acabou fugindo e equipes da Polícia Civil, Perícia de Ponta Porã e Polícia Militar foram ao local. O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada.

