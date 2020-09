Homem é executado com 20 tiros em borracharia na fronteira

Marcos Tenório, com informações do Ponta Porã News

Benjamin André Salinas Isea, de 34 anos, foi executado com pelo menos 20 disparos, na noite desta quinta-feira (3), em uma borracharia em Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan Caballero.

Conforme o Ponta Porã News, a vítima era era o dono do estabelecimento, que funcionava em um posto de gasolina. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Mas quando os socorristas chegaram, Benjamin já estava morto.

Esta foi a segunda execussão em 24 horas em Ponta Porã. Por volta do meio dia o mineiro Alex Alves de Carvalho de 39 anos, foi morto no centro da cidade com quatro tiros de pistola depois de discutir com um homem ainda não identificado. Testemunhas contaram que quando Alex virou se para ir embora o desconhecido sacou da pistola e atirou contra ele.

