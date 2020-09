Homem é executado com golpes de enxada na cabeça

Joilson Francelino, com informações do Edição MS

Alfrido Pereira Barbosa, 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (16), em um acampamento as margens da BR-163, em Coxim.

De acordo com o site Edição MS, ele foi assassinado com vários golpes de enxada na cabeça. Testemunhas relataram que Afrido estava pela região há uma semana e que recolhia latinhas que são jogadas as margens da rodovia. A vítima é natural de São Gabriel do Oeste.

No local onde o corpo foi encontrado não há vestígios de luta corporal, nem de ingestão de bebidas alcoólicas. A polícia suspeita que a vítima tenha sido atingida pelas costas, enquanto se preparava para cozinhar.

Uma pessoa desconhecida foi vista nas primeiras horas da manhã, ao lado do corpo. A polícia investiga o caso.

