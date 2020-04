Homem é executado com pelo menos 30 tiros em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Everton Jonatan de Oliveira, de 32 anos, foi executado a tiros na noite dessa segunda-feira (6) no Bairro no Parque das Nações I, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, no local do crime a Polícia Civil apreendeu 26 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros, mas a suspeita é de que a vítima tenha sido atingida por pelo menos 30 tiros.

Everton estava na varanda de uma das quitinetes da Rua Cândido de Carvalho, quando foi surpreendido por três homens encapuzados. Eles alvejaram o rapaz à queima roupa e fugiram logo em seguida. Não se sabe se o trio estava em um veículo ou em motos.

Viaturas de salvamento foram acionados para irem até o local, mas ao chegarem a vítima já estava morta. A polícia está em busca dos suspeitos do crime.

