Homem é executado por dupla de moto em Coxim

Um homem identificado somente pelo apelido de "Delzin", foi executado a tiros por dois homens em uma motocicleta na noite deste sábado (26), no bairro Vale Taquari em Coxim.



De acordo com o site Coxim Agora, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro.



Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Núcleo Regional de Perícias estiveram na cena do crime para realizar os levantamentos iniciais. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Coxim.



