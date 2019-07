Homem é executado por pistoleiros em conveniência

Eduardo Montiel Cavalheiro, 42 anos, vulgo “Dudu” foi executado por pistoleiros no sábado em frente a uma conveniência do centro de Amambai.

De acordo com informações do site Porã News, dois homens em uma motocicleta chegaram e efetuaram diversos disparos contra Dudu. Eles fugiram logo após o crime, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.

Durante as buscas pelos autores, a polícia encontrou uma motocicleta incendiada na zona rural da cidade, possivelmente a moto usada pelos pistoleiros. O crime pode ter ligação com acerto de contas do crime organizado.

