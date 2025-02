Homem é expulso após mexer com mulher comprometida em boate na Chácara Cachoeira

Um homem, identificado com Brayson de 31 anos, foi expulso de uma boate na rua Dr. Eduardo Machado Metelo, na Chácara Cachoeira, após importunar sexualmente uma mulher acompanhada do namorado.

Ainda conforme a ocorrência, registrada da Depac Cepol, ao ser colocado para fora da boate, o homem se recursou a pagar a conta no valor de R$ 189,20 e apresentava sinais de embriaguez.

Com a chegada da Polícia Militar, o autor não soube explicar como ocasionou uma escoriação na região da testa e nem explicar o que teria acontecido no interior da boate.

Depois de ser algemado, para a integridade física da equipe da Polícia Militar e dele próprio, o autor foi levado à delegacia, onde o caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio, importunação sexual e outras fraudes.

