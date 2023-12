Homem é extorquido após receber ligação na madrugada de suposto faccionado na Capital

Homem, de 31 anos, procurou a delegacia na madrugada desta terça-feira (26) para denunciar um crime de extorsão provocado por um suposto integrante de uma facção criminosa em Campo Grande. A situação aconteceu por uma ligação via WhatsApp.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima recebeu a ligação por volta das 2h da manhã, onde a pessoa do outro lado da linha dizia pertencer a uma facção e que com várias ameaças, mandava o homem realizar transações via PIX para evitar um suposto ataque contra sua família.

O criminoso dizia que invadiria a casa da vítima e mataria todos na residência e para que isso não acontecesse, deveria transferir quantias em dinheiro para uma conta de uma terceira pessoa.

A vítima, temendo pela sua vida, realizou duas transações que somaram R$ 800. Porém, mesmo após a transferência de dinheiro, o golpista continuou com as ameaças, o que ocasionou a vítima a procurar a polícia para denunciar o caso.

O caso foi feito como extorsão e registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

