Homem é extorquido por falso delegado após trocar nudes

Um homem de 40 anos procurou a polícia nesta quarta-feira (2), após sofrer um golpe de estelionato e extorsão pela internet. O morador de Campo Grande, afirmou que foi chantageado por um falso delegado do Rio Grande do Sul e perdeu a quinta de R$ 1,9 mil.

Conforme a vítima, ele aceitou solicitação de um desconhecida no Facebook, que começou a conversar com ele e pediu uma foto nua. Então, ela mandou uma foto íntima, que acabou aceitando também enviar uma foto sem roupas.

Após a troca de mensagens eróticas, a suspeita teria dito que tem 16 anos. Imediatamente o homem teria bloqueado e apagado as mensagens. Porém, no dia seguinte recebeu uma ligação do falso delegado aposentado.

O estelionatário teria afirmado que a mãe da menina descobriu as mensagens, a agrediu e quebrou o celular. Para recompensar a adolescente, ele teria que mandar a quantia de R$ 1,9 mil, para compra de outro aparelho.

Ele fez a transferência, porém o suspeito afirmou que agora ele teria que mandar R$ 5,7 mil pela sua fiança, pois estava expedindo um mandado de prisão contra ele. Ele até gravou um vídeo como estivesse imprimindo o documento.

Assustado, a vítima procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Civil irá investigar o caso.

