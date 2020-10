Homem é feito refém e ameaçado com espada no Coronel Antonino

Um homem de 41 anos, foi feito refém de três bandidos durante o roubo de uma moto, ele foi ameaçado com uma faca e uma espada, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima conseguiu escapar dos autores.

O crime aconteceu no fim da tarde desta quarta (28) por volta das 17h40, quando a vítima estava transitando com a motocicleta e foi parada por três bandidos armados, que mandaram ele descer do veículo e levaram ele e a moto para uma residência.

No local para onde foi levado, ele ficou em poder dos bandidos por cerca de 1h40 sendo ameaçado com uma espada. Os criminosos se distraíram e ele conseguiu fugir e pedir ajuda para a polícia. Com a chegada dos militares, a vítima indicou onde estava o veículo roubado e os autores.

Os policiais foram até a casa quando viram um dos ladrões fugindo para um terreno baldio e tentando se esconder em um banheiro de uma casa abandonada. Ele foi capturado e a moto encontrada. Em outra residência a polícia ainda encontrou outro veículo que estava em busca pelo crime de apropriação indébita.

