Polícia

Homem é ferido a tiros em tentativa de homicídio no São Jorge da Lagoa

Suspeito foi preso em flagrante com a arma usada no crime

01 janeiro 2026 - 13h33
Imagem ilustrativa

Homem, de 42 anos, foi ferido a tiros na manhã desta quinta-feira, dia 1º, após se envolver em uma discussão com o atirador durante a madrugada, na Vila São Jorge da Lagoa. O suspeito foi preso em flagrante pela equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil.

A arma usada no crime foi apreendida, assim como uma espingarda encontrada na residência do suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o fato aconteceu no cruzamento da rua Fátima do Sul com a rua Rio Brilhante. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e no local havia poças de sangue.

O suspeito morava próximo ao local e ao ser confrontado sobre o caso, confessou que atirou contra a vítima devido a uma discussão durante a madrugada. Ele recebeu voz de prisão.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.

