Homem é ferido a tiros por motorista de Uno no Jardim Sayonara

Homem, de 39 anos, foi hospitalizado após ser ferido por um disparo de arma de fogo em uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (16), no Jardim Sayonara, em Campo Grande. O suspeito de efetuar o tiro estava em um veículo e fugiu logo após cometer o crime.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o caso aconteceu em um imóvel abandonado e que é costumeiramente frequentado por usuários de drogas.

Uma testemunha informou para a Polícia Militar, que esteve no local, que um veículo Fiat Uno, de cor escura, se aproximou do local e quando ela percebeu, escutou o barulho de tiro, percebendo que após esse ato, o carro saiu em disparada em rumo desconhecido.

A vítima estava caída no chão. O homem explicou que se aproximou do veículo após ser chamado pelo seu nome, mas ao chegar próximo da janela, foi atingido pelo disparo, que causou ferimentos em sua perna direito, na altura da coxa. Ele não conseguiu reconhecer o suspeito, somente dizendo que o carro era de cor escura.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e informou aos militares que a vítima ainda tinha uma suspeita de fratura no fêmur. O homem foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

