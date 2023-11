Homem é flagrado andando com fita isolante para tampar placa de carro roubado na Capital

Durante patrulhamento das equipes da Rotac do Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada deste domingo (26), um motorista identificado como Robson Gualda de 43 anos, foi parar na delegacia após ser flagrado com um veículo Palio com a placa adulterada pelas ruas do bairro Bosque da Esperança.

O homem trafegava no sentido contrário da pista e ao notar a presença da viatura, acelerou e virou rapidamente na próxima esquina.

A guarnição seguiu o caminho do Palio e encontrou o veículo abandonado no meio da rua e com a porta do lado do motorista aberta e sem o condutor, que durante as buscas dos militares, acabou sendo encontrado no quintal de uma residência.

Indagado o porquê da fuga, Robson relatou que ficou com medo, porém, após checagem via sigo constou que ele é evadido do sistema prisional e ao verificar a placa do veículo perceberam que estava adulterada com fita isolante preta, onde constava HRN-4882 e ao retirar a fita isolante constou HRN-4362.

Com a informação correta da placa, os policiais checaram que o veículo é produto de roubos e furto.

Diante dos fatos o carro foi encaminhado para o pátio da Defurv e o autor foi conduzido a Delegacia Depac Cepol para as devidas providências.

