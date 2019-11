Homem é flagrado com 200 munições de vários calibres na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa sexta-feira (1ºC) 200 munições de diversos calibres, durante abordagem em Rio Brilhante

As balas estavam com um dos ocupantes de um veículo Onix, com placas de HortolândiA, São Paulo, que foi parado no quilômetro 323 da BR-163. As munições estavam dentro de vidros de produtos de higienes aleatórios.

Durante vistoria, foram encontradas na mochila do passageiro, de 43 anos, munições, sendo elas, 50 de calibre 38 Special e 150 munições de calibre .40. O condutor, de 42 anos, disse não saber que o passageiro transportava as munições.

Já o suspeito confirmou a declaração e disse também que iria até Primavera do Leste (MT). Os envolvidos, o veículo e as munições foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

