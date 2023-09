Homem é flagrado com munição e preso ao confessar que tem arma em casa

Homem, de 23 anos, foi preso ao ser flagrado com munições em via pública no bairro Estrela Porã, região Sudoeste da cidade de Dourados, no final da tarde de quinta-feira (14).

Conforme o site Dourados News, ele teria sido abordado por policiais militares que faziam rondas pela rua Pedro Gomes Sousa. As munições foram localizadas, intactas, durante a revista.

Ele confessou aos policiais que tinha uma arma de fogo em casa, sendo o objeto localizado, apreendido e encaminhado para delegacia de Polícia Civil. O suspeito justificou que vem sendo ameaçado e que por este motivo estaria armado.

O homem foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

