Homem é flagrado espancando a esposa toda ensanguentada em Corumbá

Um homem, de 31 anos, foi flagrado espancando a esposa, também de 31 anos, durante a noite de segunda-feira (25), na cidade de Corumbá. O pai encontrou a filha toda ensanguentada no chão enquanto ela apanhava.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site A Princesinha News, a testemunha contou que ouviu gritos de socorro da filha e ao ir verificar, encontrou a vítima apanhando e toda ensanguentada, caída no chão ainda apanhando.

A confusão foi separada e o homem fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Porém, antes de fugir ele fez ameaças de morte contra a companheira e os familiares dela.

Depois que o caso foi atendido no imóvel e a vítima levada para uma unidade de saúde, o pai da mulher relatou que o autor voltou ao endereço, exigindo a chave que estava com a companheira. Como ele não teria acesso a casa, acabou arrombando a porta para pegar seus pertences, fazendo mais uma vez as ameaças.

Diligências foram feitas pela região, até encontrar o homem nas intermediações do imóvel. Ele foi preso em flagrante e levado para uma unidade policial.

