Homem é flagrado furtando camelódromo após invadir o local pelo teto

Um vigia que trabalha no Centro Comercial Popular (Camelódromo), acionou a Guarda Civil Metropolitana, relatando que um indivíduo teria entrado no estabelecimento no domingo (15), para furtar.



Conforme a ocorrência, o criminoso identificado como Daniel de 22 anos, entrou pelo teto do Camelódromo e deixou a estrutura destruída.

Ao ver a ação do rapaz que tentava entrar na lanchonete do local, o agente de segurança conseguiu cercar e deter o autor, que estava com objetos furtados do box 325.

Daniel foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, sendo que a vitima não compareceu para prestar depoimento, pois segundo o presidente da Associação do Camelódromo Sr.Narciso, o proprietário da lanchonete esta no hospital acompanhando um parente que internado com Covid-19.

