Homem é flagrado sufocando a filha de 6 meses em MS: 'faz dormir mais rápido'

Uma bebê, de apenas 6 meses de idade, foi salva pela mãe após ser sufocada pelo pai durante um passeio na casa dos avós em Maracaju. O caso foi flagrado pela mulher, que registrou o boletim de ocorrência depois que o marido confessou ter feito isso outras vezes com a pequena.

Conforme o boletim de ocorrência, a genitora da criança contou que deixou a bebê com o marido para poder dar banho no outro filho do casal, de 2 anos. Ao voltar para o quarto, encontrou a pequena sendo sufocada, já ficando roxa, com o pai tapando seu nariz e boca.

Em desespero, ela pegou a filha e conseguiu reanimá-la. Ela chegou a questionar o companheiro sobre o ocorrido, sendo informada que o homem tem o costume de cometer o crime.

Ao explicar a situação, ele alegou que estava cansado e essa é uma forma da menina dormir mais rápido. Diante dos fatos, ela foi levada pelo sogro até a Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, onde o casal mora, para registrar o caso.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher detalhou ainda para as autoridades que já havia notado algumas manchas no rosto da filha, após deixá-la aos cuidados do pai, mas nunca imaginou que este seria o motivo.

Preocupada, ela chegou a levar a pequena até o posto de saúde do município, para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas não teve muito sucesso e deixou passar.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

