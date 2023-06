Homem é agredido e detido por morador ao tentar roubar residência em Dourados

Foi identificado como Jonathan de 25 anos, o homem que tentou roubar uma residência, mas acabou com ferimentos após o dono da casa reagir na noite desse sábado (10), no bairro Jardim Rasslem, em Dourados.



O 3° Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar um tentativa de roubo. No local, a equipe encontrou um indivíduo com mãos e pés amarrados e com vários hematomas e lesões aparentes na face. À polícia, um dos moradores da residência, relatou que o indivíduo detido por ele chegou com um canivete e anunciou o roubo. Sob ameaça, o morador agrediu o criminoso com vários socos para proteger a sua vida e o seu patrimônio.



Diante da gravidade das lesões apresentadas pelo indivíduo detido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o suspeito identificado como Jonathan foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde levou uma sutura no nariz e outra na cabeça.



Após o atendimento médico, os envolvidos foram encaminhados até a Depac de Dourados para as providências cabíveis, sendo que "Jonathan" apresenta várias lesões na face e hematomas nas costas, e o morador apresentava apenas inchaço na mão direita. O caso foi registrado como lesão corporal e roubo, de forma tentada com ameaça de arma branca.

