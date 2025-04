Homem é hospitalizado com faca cravada no pescoço em Campo Grande

Homem, de 41 anos, foi hospitalizado na Santa Casa de Campo Grande, na tarde deste domingo (20) com uma faca cravada no pescoço.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no hospital e constatou que a vítima veio de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros.

Ele foi vítima de esfaqueamento, tendo a faca transfixada no pescoço, do lado esquerdo. Os militares, ao tentarem contato, perceberam que a vítima estava entubada e na sala de cirurgia para a retirada do objeto.

Como não foi possível contato, os policiais levaram a ocorrência para conhecimento da Polícia Civil.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, mas será investigado.

