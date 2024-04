Homem é indiciado por homicídio após matar a esposa atropelada em Inocência

Rosely Silva de Paula, de 53 anos, morreu depois de ter sido atropelada pelo marido, de 34 anos, durante a noite de sexta-feira (29), na zona rural de Inocência. As informações a respeito do caso foram compartilhadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (8).

Conforme as informações da Polícia Civil, a Polícia Militar teria sido acionada para ir até a Santa Casa da cidade, onde a vítima havia chegado sem sinais vitais. Em um primeiro momento, o autor contou que Rosely caiu no chão e, sem querer, ela havia sido atropelada pela caminhonete, que ele conduzia.

Porém, ao longo da conversa com as autoridades, ele foi mudando sua versão dos fatos, alegando não se lembrar do que realmente havia acontecido.

No hospital, a equipe médica identificou que a vítima apresentava marcas de pneu em seu pescoço e tórax. Ao dar entrada na unidade, ela usava apenas sutiã, short e uma calcinha.

Já na delegacia, o homem contou que estava com a companheira em uma confraternização, na zona rural do município. Em determinado momento, eles e um casal de amigos retornaram para a cidade, porém, esses amigos começaram a brigar. Ao parar a caminhonete, Rosely e a outra mulher saíram dizendo que iriam voltar para a festa, enquanto homem saiu correndo para o meio do mato.

Para ir atrás da companheira, o autor passou a dirigir o veículo de ré, mas como estava escuro, acabou atropelando Rosely. Diante da situação, ele e a mulher pediram socorro a uma pessoa que passava pelo local, esse cidadão teria cobrado R$ 400 para levar a vítima e o homem até o hospital.

Rosely acabou morrendo no caminho até a unidade de saúde. Por conta dos fatos narrados e diante de toda a dinâmica, o homem foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O inquérito policial está em andamento, na Delegacia de Cassilândia.

