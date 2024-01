Homem é internado após levar garrafada de esposa em Dourados

Homem, de 37 anos, precisou ser internado na Santa Casa de Campo Grande após ser agredido com uma garrafada na cabeça pela própria esposa na noite desta quinta-feira (4) na Aldeia Bororó, em Dourados - a 225 quilômetros.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima foi atendida em uma unidade hospitalar na cidade, mas precisou ser transferido para a capital sul-mato-grossense.

Assim, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e conversou com o homem, que relatou que teve uma discussão com sua esposa, mas que no momento de fúria da mulher e também por conta dos ciúmes que ela sentia, quebrou uma garrafa de vidro em sua testa.

O golpe provocou um corte profundo na região e ele foi socorrido. Questionado se antes da transferência ele havia sido atendido por alguma equipe policial, a vítima afirmou que não e que apenas foi atendido e transferido de um hospital para o outro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

