Homem é levado à delegacia por importunação sexual contra a sogra

Uma mulher de 37 anos, precisou acionar a Polícia Militar contra o marido de 31 anos, na manhã deste sábado (22), no bairro Rincão, em Dourados, após uma confusão.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos pela mulher que informou a equipe que seu companheiro ao chegar do serviço por volta das 05h30min, entrou em sua residência, tirando as roupas, indo até o quarto, onde sua mãe estava deitada e tentou deitar na cama.

Diante da situação a mulher de 61, gritou com o suspeito, para tomar vergonha na cara e respeitar, logo ele saiu do quarto, indo para a sala se enrolando em uma toalha.

Segundo a vítima, ela cuida de cinco netos enquanto sua filha trabalha, no período das 21h30min às 06h00min e confirmou que não era a primeira vez que acontece o fato.

Já o genro e suposto autor relatou que havia acabado de sair do serviço, e tinha bebido um pouco, porém afirmou que não tinha tirado as roupas. Segundo ele, todas as vezes quando chega do serviço, entra dentro do quarto para ver os filhos. Diante disso, a equipe conduziu o homem e a sogra até a Depac de Dourados para esclarecimentos junto a Autoridade Policial e a ocorrência foi registrada como importunação sexual.

Deixe seu Comentário

Leia Também