Homem é levado ao hospital após levar golpe de facão

Um homem, 29 anos, foi levado para o hospital após sofrer um golpe de facão, que chegou a perfurar seu osso, na noite deste domingo (22), no Bairro Nova Campo Grande em Campo Grande. O crime teria sifo cometido pelo ex-marido de sua namorada.

Segundo o registro policial, a vítima estava saindo de uma residência e recebeu golpe ao montar na sua moto, ele relata aos policiais que o autor foi o ex-marido de sua namorada, os teriam terminado a quatro meses.

No Boletim de Ocorrência é relato que o facão atingiu o antebraço da vítima, próximo do cotovelo, causando um corte profundo, chegando a cortar parte do osso.

A vítima relata que o autor iria atingi-lo novamente, mas foi impedido por pessoas que estavam próximas ao local, logo depois o resgate foi acionado e a vítima levada para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO) e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também