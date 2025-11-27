Menu
Polícia

Homem é levado para Santa Casa após ser espancado na Vila Serradinho

A vítima estava na área vermelha do hospital, com lesões no pé esquerdo, boca e na região do quadril

27 novembro 2025 - 15h39Luiz Vinicius
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)
Dr Canela

Homem, até o momento não identificado, está internado no hospital da Santa Casa, após ter sido espancado na Vila Serradinho, em Campo Grande, durante a quarta-feira, dia 26.

Na unidade hospitalar, foi identificado por policiais militares que se tratava, a princípio, de um morador de rua, que estava desorientado no momento do socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na área vermelha do hospital, com lesões no pé esquerdo, boca e na região do quadril. 

A equipe médica não soube informar mais detalhes sobre o homem, apenas que foi relatado que foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na Vila Serradinho.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa.

