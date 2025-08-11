Homem é levado pela correnteza ao boiar no Rio Verde

Homem, identificado apenas como Dalton, desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara, durante a tarde de domingo (10).
Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, a possível vítima de afogamento estava boiando de costas quando foi levada pela correnteza, desaparecendo após o rio fazer uma curva nas proximidades de onde estava.
Amigos e familiares, que o acompanhavam teriam tentado localizá-lo, descendo o curso do rio. No entanto, não tiveram sucesso devido a força da água e a geografia local.
As autoridades teriam sido acionadas, dando início as buscas oficiais pelo desaparecido.
