Polícia

Homem é levado pela correnteza ao boiar no Rio Verde

Amigos e familiares, que acompanham a pessoa, teriam tentado localizá-lo, descendo o curso do rio

11 agosto 2025 - 18h51
A vítima está sendo procurada pelas equipes de socorroA vítima está sendo procurada pelas equipes de socorro   (Reprodução/Portal Água Clara)

Homem, identificado apenas como Dalton, desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara, durante a tarde de domingo (10).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, a possível vítima de afogamento estava boiando de costas quando foi levada pela correnteza, desaparecendo após o rio fazer uma curva nas proximidades de onde estava.

Amigos e familiares, que o acompanhavam teriam tentado localizá-lo, descendo o curso do rio. No entanto, não tiveram sucesso devido a força da água e a geografia local.

As autoridades teriam sido acionadas, dando início as buscas oficiais pelo desaparecido.

