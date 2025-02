Homem é linchado por grupo e morto com golpes de faca no Danúbio Azul

Um homem identificado como Jader Alves Corrêa morreu após ser emboscado por um grupo, agredido e esfaqueado na manhã deste sábado (8), na região do bairro Danúbio Azul.

A equipe de plantão da Depac Cepol foi acionada no local, e vizinhos contaram que por volta das 4h da manhã ouviram uma gritaria na rua e logo depois várias pessoas saíram correndo, deixando o corpo da vítima já sem vida.

Imagens de câmeras de segurança entregues à Polícia Civil mostram pelo menos seis pessoas agredindo a vítima, dentre eles, um homem armado com uma faca, também utilizada para ferir Jader.

Os autores agrediram a vítima com uso de objetos e com socos e chutes. A perícia constatou que ele morreu em decorrência de múltiplas lesões pela cabeça e tórax, causadas com o uso de objetos perfuro contusos.

No local, a Polícia recolheu 1 capacete com manchas de sangue, 1 bainha na cor preta usada para acondicionar faca e 1 casaco na cor escura também com manchas de sangue, além de 1 celular possivelmente de propriedade da vítima.

O padrasto de Jader compareceu no local para fazer o reconhecimento e alegou que o enteado era usuário de drogas e tinha várias inimizades pelo bairro.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte a defesa da vítima.

