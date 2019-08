Homem é morto a facada no Jardim Noroeste

Arlindo Nogueira Fernandes, 47 anos, foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (16) no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Arlindo foi encontrado caído na rua, próximo a um motel. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local ele já estava morto.

Segundo as primeiras informações, ele foi atingido com uma facada na região do abdômen e ao lado do corpo havia uma sacola e uma bicicleta, que indicam que a vítima estava a caminho de algum lugar quando foi surpreendido pelo suspeito.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação para o crime. Equipes da perícia e Polícia Civil foram acionadas e estiverem no local para fazer os procedimentos corriqueiros. O caso será investigado.

