Homem é morto a facadas após a mão na bunda de uma mulher casada

Homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a facadas depois de ter passado a mão na bunda de uma mulher enquanto estava em um bar, localizado na cidade de Minaçu, no norte goiano. Segundo a Polícia Militar, o homem levou uma facada no tórax, durante a madrugada deste domingo (12) próximo a uma casa de forró.

Conforme as informações policiais, depois de ser esfaqueado o homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal da cidade. Na unidade de saúde, ele detalhou as características do suspeito, falecendo na sequência.

Diante das informações, as autoridades policiais conseguiram ir até a casa do homem para realizar a prisão. A esposa do suspeito negou que sofreu importunação sexual enquanto estava no balcão do bar comprando uma cerveja.

À polícia, o suspeito contou que chegou a ir em casa para buscar a faca usada no crime. Ele esfaqueou a vítima, saiu correndo e descartou a faca. Após a prisão, a equipe soube da morte do homem.

O suspeito pode responder por homicídio. A pena pode chegar a 20 anos de prisão, se qualificado a pena pode ir até a 30 anos de reclusão.

