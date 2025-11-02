Homem é morto a facadas após briga perto de bar em Itaporã

Um homem de 63 anos foi morto a facadas no fim da tarde de sábado (1º), após uma discussão próximo a um bar na Rua Aral Moreira, na região central de Itaporã.

Segundo informações do portal Dourados News, a vítima foi identificada como Mario Careres. O suspeito do crime, Alex da Silva Santos, de 23 anos, foi preso pouco depois do ataque. Testemunhas contaram que os dois discutiram antes da agressão.

Durante a briga, Alex teria atingido Mario com ao menos três facadas no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Itaporã, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito também ficou ferido e recebeu atendimento médico no mesmo hospital, sendo depois encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados. Após ser liberado, foi entregue à Polícia Civil.

As motivações do crime ainda estão sendo apuradas. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.

