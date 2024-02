Jovem é morto a facadas após dançar com mulher em bar no Los Angeles

Um rapaz, identificado como Alessandro de 22 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (17), na Rua Luiz de Vasconcelos esquina com Rua Mansour Contar no bairro Los Angeles, em Campo Grande.



Conforme informações repassadas a equipe de Polícia Civil e Militar, a vítima estava no bar, conhecido com Prime, e teria dançado com uma mulher, sendo que o marido dela não gostou e iniciou uma discussão.

O marido teria dito que ia chamar alguém com vulgo ‘Bebe’ do Jardim das Meninas para acertar as contas com a vítima. Quando Alessandro saiu do bar para ir embora, foi surpreendido pelo autor algumas quadras a frente e atacado com várias facadas que acertaram seu pescoço e costas.

O rapaz morreu ainda na rua. A perícia esteve no local e o caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na Depac Cepol.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também