Homem é morto a facadas após discutir e agredir ex-mulher no Coophavila

Eraldo Lopes da Silva, de 42 anos, morreu com golpes de facas em seu tórax na madrugada desta quarta-feira (11) na rua dos Recifes, na região do Coophavila, em Campo Grande. O suspeito até o momento não foi localizado.

A principal suspeita é que a vítima tenha sido assassinada após se envolver em uma confusão em um bar, onde após ter crise de ciúmes, discutiu e agrediu sua ex-mulher, que estava acompanhada de um homem naquele momento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a irmã de Eraldo explicou para a polícia que viu o momento em que um rapaz alcançou seu irmão na rua dos Recifes e desferiu as facadas nele, ocasionando sua morte na sequência.

Testemunhas disseram a Polícia Civil que Eraldo estava em um bar e começou a discutir com sua ex-mulher, mas em determinado momento ele partiu para agressão física e outras pessoas entraram para separar a confusão e de repente, começou uma confusão generalizada.

Ainda conforme o registro da Polícia Civil, uma denúncia anônima apontava o endereço do suposto autor das facadas, na região do Jardim Centenário, e ao chegar no local, os policiais encontraram a casa vazia e um veículo Fiat Uno, onde encontraram a chave no contato e uma faca no banco dianteiro.

Os dois objetos foram recolhidos e serão periciados. A Polícia Científica também esteve nos dois locais, do homicídio e do achado dos objetos.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

