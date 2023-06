Homem é morto a facadas após invadir casa da ex-mulher em MS

Henrique Rogerio Gialdi Goncalves, de 21 anos, foi assassinado a facadas após invadir uma casa durante a noite de domingo (25), na rua Otalino Ferreira de Lima, em Maracaju. O autor do crime, de 42 anos, acredita que a vítima teria ido até o local para mata-lo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Henrique seria ex-marido da atual namorada do autor. Na noite de ontem, o homem estava dormindo com a companheira quando ouviu alguém quebrando a janela e saiu já portando a faca.

Ao verificar, foi surpreendido pela vítima que teria avançado em sua direção. Durante a luta corporal na varanda da casa, Henrique foi atingido por ao menos quatro facadas na região do peito e na cabeça.

Depois de ser esfaqueado, a vítima ainda saiu da residência, mas acabou caindo no portão. O autor chamou o Corpo de Bombeiros para tentar socorrer Henrique, pois não queria que o mesmo viesse a óbito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos morrendo na unidade de saúde.

Ainda conforme o registro policial, o autor estava em estado de pânico. Ele apresentou a arma usada na briga, tendo ela aproximadamente 18 cm de comprimento. Para a polícia, ele disse acreditar que Henrique teria ido até o local para mata-lo, pois o mesmo não aceita o fato de ex se envolver com outras pessoas.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde o caso foi registrado como homicídio simples.

