Polícia

Homem é morto a facadas dentro de conveniência em Três Lagoas

O autor afirmou ter agido após a vítima proferir ofensas contra sua mãe

10 agosto 2025 - 14h49Sarah Chaves

Um homem de 45 anos, identificado como Creone Rodrigues Berco, morreu na noite de sábado (9) após ser atingido por um golpe de faca na região abdominal dentro de uma conveniência no Loteamento O.T., em Três Lagoas. 

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local e encontraram a vítima em parada cardíaca. Creone foi levado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o agressor, que estava acompanhado do irmão. Após o ataque, o autor fugiu em direção ao bairro Vila Verde. Uma equipe da Força Tática iniciou buscas e encontrou o irmão do suspeito no bairro Flamboyant. Ele confirmou que o golpe foi desferido pelo autor, mas disse não saber seu paradeiro.

Segundo informações da Rádio Caçula, o suspeito se apresentou voluntariamente no 2º Batalhão de Polícia Militar. Em depoimento, ele confessou o crime e afirmou ter agido após a vítima proferir ofensas contra sua mãe. O agressor disse ainda ter descartado a faca em um terreno baldio próximo ao cemitério, mas a arma não foi encontrada.

Os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde o caso foi registrado como homicídio.

