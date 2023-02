Homem é morto a facadas durante briga de bar em MS

Daniel Cabral Cristaldo, foi morto a facadas durante a manhã desta terça-feira (14) após uma discussão de bar no município de São Gabriel do Oeste.

De acordo com o Idest, a vítima e o autor chegaram ao estabelecimento discutindo, quando em determinado momento o suspeito golpeou Daniel, fugindo em seguida.

Ferido no tórax, ninguém teve tempo de fazer nada. Pois ele faleceu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram no comércio para apurar as informações iniciais sobre o caso.

Ainda conforme o site, o autor do crime foi preso no começo da tarde. Porém, não existem muitas informações a respeito. O caso é investigado pela polícia local.

