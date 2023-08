Homem é morto a facadas durante briga de trânsito em Água Clara

Uma ‘briga de trânsito’ terminou com a morte de Siriu Gauto Ferreira, após ele ser esfaqueado várias vezes durante a noite de quarta-feira (23), Avenida Luiz Fiuza Lima, em Água Clara. O autor estava no mesmo carro que a vítima.

Conforme o Portal Água Clara, uma testemunha contou que ele estava em um carro com outras quatro pessoas. Em determinado momento, o veículo parou de funcionar por conta de uma ‘pane seca’ – causada pela falta de combustível.

Diante da situação, as pessoas que estavam dentro do carro começaram a brigar por motivo fúteis. Com a confusão de agravando, os ocupantes desceram do veículo dando continuidade ao ‘bate-boca’ no meio da rua.

Siriu então passou a brigar com um homem, identificado como ‘Alemão’. Durante a discussão, o autor pegou uma faca e desferiu diversos golpes na vítima, que caiu já praticamente sem vida.

Ainda de acordo com o site, a testemunha contou que estava dormindo quando tudo aconteceu, apenas acordando quando a vítima já estava ao solo. Antes de fugir, ‘Alemão’ teria pedido por ajuda dizendo: “Eu não sei aonde é o alojamento, me ajuda porque acabei de estragar minha vida”.

A Polícia Militar fez diligências pelo alojamento, localizando o autor que resolveu se entregar sem apresentar resistência. Ele chegou ainda a levar as equipes policiais até o local onde havia jogado a faca.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até a cena do crime, para fazer as apurações iniciais sobre a ocorrência.

