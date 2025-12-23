Homem é morto a facadas e brasileiro acaba preso na fronteira

O brasileiro Edmilson Menezes Ramírez, de 23 anos, foi preso por envolvimento no homicídio de um homem ocorrido em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã. Ele foi detido junto com um adolescente de 16 anos, apontado como cúmplice no crime registrado na Praça Panchito López, localizada na Avenida Teniente Herrero.

A vítima foi identificada como Reinaldo Gómez, de 28 anos, integrante de uma comunidade indígena. Segundo informações colhidas no local, houve uma discussão entre a vítima e os dois suspeitos, que acabou se agravando e evoluindo para agressões físicas.

Durante a briga, conforme relato de testemunhas à polícia, o adolescente teria segurado Reinaldo Gómez enquanto Edmilson o atingiu com golpes de faca na região da barriga. Após o ataque, os dois tentaram fugir, mas foram localizados e presos por policiais da Segunda Delegacia de Polícia, a poucos quarteirões do local do crime.

Bombeiros voluntários chegaram a prestar socorro à vítima e a encaminharam ao Hospital Regional, porém Reinaldo não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois. O caso foi comunicado ao Ministério Público, que já deu início aos procedimentos para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar as responsabilidades dos envolvidos.

