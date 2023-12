Homem é morto a facadas em residência e namorada 'some' no Santo Eugenio

Luilton Gomes, de 42 anos, morreu a facadas na madrugada desta sexta-feira (29) em uma residência na região da Vila Santa Eugênio, em Campo Grande. A namorada da vítima estava no imóvel, mas desapareceu após o crime e não foi localizada até o momento.

Quem visualizou o corpo na casa foram dois vizinhos que relataram ter visto o corpo com bastante sangramento e rapidamente acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava bebendo na sua residência com a sua namorada, quando por volta da 1h, a mulher saiu na rua pedindo por ajuda, afirmando que seu namorado havia sido esfaqueado.

Contudo, a mulher desapareceu do local sem dar explicações do que teria acontecido no imóvel. O SAMU esteve no local e apenas constatou o óbito do homem.

Ainda no registro, um dos vizinhos relatou para a polícia que a namorada da vítima chegou a ligar para ele pelo WhatsApp, dizendo sobre o fato e que não retornaria ao local. O vizinho ainda disse que tentou convencê-la a retornar, mas sem sucesso.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e realizaram todos os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

