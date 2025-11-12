Menu
Polícia

Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda

O suspeito fugiu e não chegou a ser encontrado pelas autoridades

12 novembro 2025 - 15h51Brenda Assis

Carlos Fábio Benites Rojas de 42 anos foi morto na noite de terça-feira (11) após ser atingido por golpes de faca na Rua Cândido Ramires, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miranda. O suspeito do crime fugiu e até o início da madrugada desta quarta-feira (12), ainda não havia sido localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores informarem que um homem havia sido esfaqueado na região conhecida como “Cracolândia”. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Carlos Fábio caído na calçada, em decúbito ventral, com um ferimento na cabeça, aparentemente causado por um objeto cortante.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que a vítima já estava sem vida. A Polícia Civil e a Perícia Científica também foram acionadas.

Durante as diligências, os policiais ouviram uma testemunha, que afirmou ter visto o suspeito, identificado como Max Sander Benevides do Nascimento, conhecido como “Dentinho”, correr pela Rua Nova logo após o crime. Segundo o relato, ele teria se desfeito da faca usada no ataque e vestia um casaco vermelho e preto com calça jeans.

“Dentinho” é conhecido pelas forças policiais da cidade por envolvimento em outros delitos. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Miranda como homicídio simples, e as investigações seguem para localizar e prender o autor do crime.

