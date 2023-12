Homem é morto a facadas pelo primo durante festa em Corumbá

Joelson Modesto da Cruz, de 30 anos, foi assassinado pelo próprio primo com um golpe de faca durante uma festa de família ocorrida durante a noite de sexta-feira (22), na Alameda São Felipe, no bairro Centro América, em Corumbá.

O acusado do crime é primo vítima, um homem, de 43 anos, que havia acabado de chegar de uma fazenda para passar as férias. Conforme o site Diário Corumbaense, todos estavam na casa da avó bebendo com parentes quando o autor chegou em um caminhão, recebendo ajuda da vítima a descarregar a bagagem do acusado que estava no veículo.

Ainda conforme a testemunha, após um certo momento, Joelson e o seu irmão passaram a se desentender sem motivo, quando o autor deu um soco no rosto de Joelson, sendo contido por ele e demais parentes.

Segundo a testemunha, o autor chamou Joelson de forma tranquila, dizendo: "vamos conversar". A vítima se aproximou e foi surpreendida com um golpe de faca, vindo a atingir a região do tórax, lado esquerdo.

Depois, o acusado fugiu do local levando a faca usada no crime, enquanto os demais parentes ajudavam no socorro da vítima. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, foi informada do ocorrido, realizando buscas pelo autor, porém ele não foi achado.

Os policiais foram ao pronto-socorro, para onde Joelson foi levado e em contato com o médico plantonista, relatou que a vítima havia dado entrada na unidade já sem vida, confirmando ainda que a Joelson tinha ferimento na região do tórax.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

