Homem é morto a facas durante churrasco "amigável"

Sarah Chaves, com informações do Idest

Jhony Ferreira de Melo, 32 anos, foi morto a facadas durante um churrasco nesta sexta-feira (27). Fato ocorreu após desentendimento na residência localizada na rua dos Canários, bairro Jardim Gramado em São Gabriel do Oeste.

As polícias Civil e Militar foram acionadas, e o suspeito Pedro Henrique Vargas Muniz, 18 anos, foi localizado e preso pela PM em sua residência, que é próximo ao local do crime

Segundo informações do delegado Fábio da Silva Magalhães, autor e vítima estavam realizando um churrasco, quando ocorreu um desentendimento, momento em que Pedro desferiu duas facadas em Jhony, o atingido duas vezes, uma no braço e outra no tórax. Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima veio a óbito no local.

De acordo com o delegado Fábio, o suspeito está aparentemente sob o efeito de drogas. Por este motivo, não foi possível colher o depoimento do mesmo para averiguar as causas do desentendimento.

O delegado relatou que Pedro possui diversas passagens por furto, ainda quando menor de idade. Ele será autuado em flagrante por homicídio, e se encontra detido na delegacia de Polícia Civil.

