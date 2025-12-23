Menu
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas

O suspeito foi preso horas depois, ainda com o aparelho da vítima

23 dezembro 2025 - 16h23
Marcelo Augusto Alves da Silva, de 49 anos, morreu no Hospital Regional de Três Lagoas após ser brutalmente agredido a pedradas durante um roubo ocorrido no bairro Jardim Alvorada. O crime aconteceu no domingo (21).

De acordo com o site Júlia News, a polícia detalhou que a vítima teve o celular roubado durante a ação criminosa. Após as agressões, o suspeito fugiu do local e Marcelo foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Na madrugada de segunda-feira (22), a Polícia Militar localizou e prendeu o suspeito do crime. Com ele, os policiais encontraram o celular da vítima, o que reforçou as suspeitas de envolvimento no roubo.

O homem foi encaminhado à delegacia e autuado por roubo qualificado com resultado morte. Ele permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas.

