Homem é morto a tiros ao sair para entregar cocaína em Ponta Porã

André Augusto Saucedo Ovando, de 36 anos, foi alvo de diversos tiros na noite deste sábado (9) na Rua João Brembatt Calvoso, no bairro Jardim Vitória, em Ponta Porã. El morreu antes de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por moradores da região.

Segundo informações preliminares, André teria saído de casa após receber uma mensagem via aplicativo de um homem identificado como "Bugrinho", que solicitava “2 de 50”, expressão que se refere à compra de cocaína.

A perícia esteve no local e recolheu cápsulas de munição, que serão analisadas. As autoridades trabalham para identificar e localizar os envolvidos, além de apurar a motivação do crime.

