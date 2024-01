Homem é morto a tiros após carro ser perseguido por motociclista no Aero Rancho

Alessandro Aparecido Velasque dos Santos, de 35 anos, morreu ao ser baleado enquanto andava de carro com um colega na tarde sexta-feira (26), na Avenida Rachel de Queiroz, com Lírio dos Campos no Conjunto Aero Rancho.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima era passageira de um Chevrolet Astra. Em determinado momento, ele e o colega, que não chegou a ser identificado, passaram a ser seguidos por um homem, que estava de moto e efetuou os disparos.

Alessandro foi atingido e socorrido para a UPA do Aero Rancho. A Polícia Militar foi então acionada pela equipe médica, sendo que ao chegar na unidade de saúde a vítima havia falecido após 30 minutos de tentativa de reanimação.

As equipes da Perícia Técnica, da Polícia Civil e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência, que deve ser investigado pela 5ª Delegacia de Campo Grande.

