Homem Ã© morto a tiros durante briga de bar em Ponta PorÃ£

Cristian Daniel Martinez, de 35 anos, foi morto a tiros durante a noite de domingo (9), no Kaios Bar, localizado no bairro Santíssimo Redentor, em Zanja Pytã, cidade paraguaia que faz fronteira com Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, a vítima estava no estabelecimento quando começou uma discussão com outro cliente do local. Durante a confusão, o autor sacou a arma e atirou várias vezes contra o rapaz.

O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar Cristian já estava sem sinais vitais. Após o crime, o autor fugiu correndo a pé e está sendo procurado pela Polícia Nacional.

Ainda segundo o site, testemunhas afirmaram as autoridades que autor e vítima chegaram juntos ao local. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também