Homem é morto a tiros durante briga de vizinhos na Capital

Um homem, de 49 anos, que não teve o nome divulgado, morreu ao ser baleado várias vezes pelo vizinho durante a noite de sábado (19), no Residencial Atlântico Sul, localizado no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava em casa com dois amigos, quando começou mais uma briga com os vizinhos. Em determinado momento, os suspeitos foram até a residência e efetuaram disparos contra o homem.

Por conta do sigilo dos detalhes do caso que constam no registro policial, não foram divulgados dados a respeito do socorro da vítima. O fato movimentou a região, para que as equipes policiais realizassem os trabalhos periciais.

Após o crime, os suspeitos fugiram e estão sendo procurados pelas autoridades.

Segundo a apuração do JD1, a vítima e os suspeitos teriam uma rixa antiga, brigando inclusive pelas redes sociais já que uma testemunha mostrou prints das confusões para as autoridades.

