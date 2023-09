Homem é morto a tiros durante festa de carnaval fora de época em Corumbá

Homem, de 36 anos, foi morto a tiros durante uma confusão ao final de uma festa de ‘carnaval fora de época’, na cidade de Corumbá. O crime aconteceu na Praça da Esplanada, no final da madrugada desta quinta-feira (21).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a Unidade de Resgate do 3° Grupamento foi acionado para ir até o local, pois homem teria sido atingido por um disparo.

Devido a gravidade do ferimento, a equipe com médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou ser acionada para tentar socorrer a vítima. Porém, o homem acabou não resistindo e morreu, ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até a cena do crime, onde tentam identificar o autor e também a motivação para que o assassinato fosse cometido.

O caso foi registrado como homicídio simples na 1° Delegacia de Policia Civil do município.

