Homem é morto a tiros em Aparecida do Taboado

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (9), na Rua Manaus, no bairro Vila Pereira, em Aparecida do Taboado. A vítima chegou a receber atendimento, mas morreu no local.

Segundo informações divulgadas pela página Taboado Mil Grau, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas após relatos de disparos, mas constataram o óbito ao chegar ao endereço.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia, e a área permaneceu preservada até a conclusão dos levantamentos técnicos. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação do crime. Também não há informações sobre suspeitos.

